أحمد شوبير يكشف طلبًا من الأهلي لاتحاد الكرة قبل مباراة بيراميدز

كتب ـ محمد الميموني:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تقدم مسؤولو النادي الأهلي بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي الذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، اليوم الأحد، "إدارة النادي الأهلي شددت على ضرورة استقدام حكام من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى".

واضم شوبير أن الأهلي اشترط استقدام أجانب من أحد الدوريات: الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، والفرنسي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة عند السادسة من مساء يوم الإثنين 25 أغسطس في الجولة الرابعة قبل أن يلتقي فريق بيراميدز يوم السبت 30 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.