مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

أحمد شوبير يكشف طلبًا من الأهلي لاتحاد الكرة قبل مباراة بيراميدز

01:19 م الأحد 17 أغسطس 2025

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تقدم مسؤولو النادي الأهلي بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي الذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، اليوم الأحد، "إدارة النادي الأهلي شددت على ضرورة استقدام حكام من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى".

واضم شوبير أن الأهلي اشترط استقدام أجانب من أحد الدوريات: الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، والفرنسي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة عند السادسة من مساء يوم الإثنين 25 أغسطس في الجولة الرابعة قبل أن يلتقي فريق بيراميدز يوم السبت 30 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير النادي الأهلي اتحاد الكرة المصري بيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور