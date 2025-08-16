مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
16:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام المقاولون العرب؟.. خبير تحكيمي يجيب

11:28 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (1)
  • عرض 7 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (4)
  • عرض 7 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (3)
  • عرض 7 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (5)
  • عرض 7 صورة
    توفيق السيد الخبير التحكيمي
  • عرض 7 صورة
    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، مدى أحقية نادي الزمالك في الحصول على ركلة جزاء، خلال مباراة المقاولون العرب التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وكان لاعبو نادي الزمالك طالبوا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 64 من زمن المباراة، بعد اصطدام الكرة في يد مدافع المقاولون العرب.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد ركلة جزاء في لعبة لمسة اليد على لاعب المقاولون العرب، خاصة وأن الكرة مرتدة من المدافع في يد زميله والمساقة كانت قريبة".

وأضاف: "اليد في وضعها الطبيعي في هذه اللعبة، لذلك قرار الحكم وحكم الفار بعد احتساب ركلة جزاء هو قرار صحيح، طاقم التحكيم أدار اللقاء بشكل جيد جدا ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة على نتيجة اللقاء".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"بعد التعادل مع المقاولون".. موعد مباراة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمقاولون العرب الدوري المصري مباراة الزمالك والمقاولون العرب تعادل الزمالك والمقاولون توفيق السيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان