هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام المقاولون العرب؟.. خبير تحكيمي يجيب

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، مدى أحقية نادي الزمالك في الحصول على ركلة جزاء، خلال مباراة المقاولون العرب التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وكان لاعبو نادي الزمالك طالبوا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 64 من زمن المباراة، بعد اصطدام الكرة في يد مدافع المقاولون العرب.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد ركلة جزاء في لعبة لمسة اليد على لاعب المقاولون العرب، خاصة وأن الكرة مرتدة من المدافع في يد زميله والمساقة كانت قريبة".

وأضاف: "اليد في وضعها الطبيعي في هذه اللعبة، لذلك قرار الحكم وحكم الفار بعد احتساب ركلة جزاء هو قرار صحيح، طاقم التحكيم أدار اللقاء بشكل جيد جدا ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة على نتيجة اللقاء".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

