حرص أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم زملائه بالفريق خلال مباراة المقاولون العرب الجارية بين الفريقين حاليا، في بطولة الدوري المصري.

وتواجد فتوح في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لمتابعة مباراة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويغيب أحمد فتوح عن نادي الزمالك، بعد توقيع العقوبة التي تم توقيعها عليه من قبل المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، هى توقيع غرامة مالية على اللاعب، بجانب تحويله للتحقيق وإيقاف مستحقاته، بسبب ترك معسكر الفريق الإعدادي قبل بداية الموسم.

وكان فتوح غادر معسكر نادي الزمالك في العاصمة الإدارية قبل بداية الموسم، بسبب مرض أحد أقاربه، قبل أن يظهر بعد ذلك في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، هو ما أثار غضب الجماهير وإدارة النادي.

ويذكر أن فتوح كان قد غاب أيضًا، عن مباراة الفارس الأبيض الماضية أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

