بطل الأولمبياد "كيشو" لمصراوي: معاشي 1500 جنيه.. وهذا سبب رحيلي لأمريكا

كتبت-هند عواد:

كشف محمد إبراهيم كيشو بطل برونزية مصر في المصارعة بأولمبياد طوكيو 2020، مفاجأة بشأن وجهته المقبلة، بعد إعلان اعتزاله وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيشو في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا حاليا في أمريكا، للبحث عن مصدر دخل، لأنني أحصل على معاش 1500 جنيه فقط، نظير الميدالية الأولمبية، ولا يمكنني العيش هكذا".

واختتم كيشو دون الكشف عن البلد الذي سيمثله: "لن أعود للمصارعة حاليا "مش دلوقتي"، لكنني سأعود إن شاء الله".

وكان كيشو أعلن اعتزاله رسميا، في يوليو الماضي، وكتب في بيان رسمي: "بعد سنين طويلة من التعب، التحديات، والانتصارات… بعد ما شرفت بلدي ورفعت علمها في المحافل الدولية، وقدرت أحقق الحلم وأتوج بميدالية أولمبية في المصارعة الرومانية…وصلت للقرار الأصعب في مشواري الرياضي: قررت أعلن اعتزالي اللعب رسمياً".

وأضاف: "القرار لم يكن سهلا، والمصارعة كانت دايمًا أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لي… كانت حياتي، وشغفي، وسندي في أصعب الأوقات. احمد الله على كل لحظة عشتها فوق البساط وكل لحظة فخر، وكل تشجيع سمعته من أهلي وجمهوري وبلدي، أشكر كل مدرب ساعدني، وكل زميل وقف جنبي، وكل شخص دعمني بكلمة حلوة أو بدعوة من القلب. شكراً لرياضة المصارعة وشكراً لكل حد كان جزء من الرحلة".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة