موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقناة الناقلة

10:17 ص السبت 16 أغسطس 2025
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (17)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (13)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (11)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (21)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (20)
يترقب جمهور نادي الزمالك ظهور جديد للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجاري من بطولة الدوري حين يلتقي بنظيره المقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وكان فريق الزمالك قد استهل مشواره بالموسم الجاري 2025/26 بالفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، فيما خسر فريق المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها على يد نادي زد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

