كتب - نهى خورشيد

علق فتحى سند رئيس قناة الزمالك الأسبق، على المستوى الذي يقدمه الفريق الكروي بالقلعة الحمراء في مواجهة فاركو بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يظل الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة الدوري لأنه يكاد يكون الفريق الوحيد الذي يملك مقومات هذا الفوز في الوقت الحالي ومعنى أن يحدث غير ذلك ان العيب سيكون فيه بالدرجة الاولى وليس فى قوة وصلابة وعبقرية المنافسين لأن المسألة في الآخر قدرات وامكانيات و«اسکواد»!".

وأضاف:"أرجوك لا تغضب".