مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

4 1
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 2
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

1 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

زيزو يقص شريط أهدافه في الدوري بقميص الأهلي (فيديو)

09:33 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
  • عرض 12 صورة
    مبارة الأهلي وفاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

قص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى شريط أهدافه بقميص القلعة الحمراء، بعدما نجح في زيارة شباك فاركو في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح زيزو في تسجيل الهدف الثاني للأهلي والأول له بقميص الأحمر بالموسم، بعد عرضية رائعة من بن رمضان قابلها بضربة رأسية قوية في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلى، نجح في التعاقد مع أحمد سيد زيزو لمدة أربع مواسم، قادماً من صفوف الغريم التقليدي نادي الزمالك بعد نهاية تعاقده مع نهاية الموسم الماضي 2024/25.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدف زيزو الأول مبارة الأهلي وفاركو الأهلى فاركو هدف الأهلى الثاني الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هدف ملغي وزيارة أولى لنجم الفريق".. الأهلى ينهى الشوط الأول متقدماً على فاركو بثنائية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 2 بورنموث
قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"