زيزو يقص شريط أهدافه في الدوري بقميص الأهلي (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

قص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى شريط أهدافه بقميص القلعة الحمراء، بعدما نجح في زيارة شباك فاركو في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح زيزو في تسجيل الهدف الثاني للأهلي والأول له بقميص الأحمر بالموسم، بعد عرضية رائعة من بن رمضان قابلها بضربة رأسية قوية في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلى، نجح في التعاقد مع أحمد سيد زيزو لمدة أربع مواسم، قادماً من صفوف الغريم التقليدي نادي الزمالك بعد نهاية تعاقده مع نهاية الموسم الماضي 2024/25.