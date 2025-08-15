كتب- محمد عبدالهادي:

تواصل أزمة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، تصدرها لحديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك بعد اتهامات تجارة الأعضاء التي طالت زوجته هبة التركي والفنانة وفاء عامر والتشكيك وراء أسباب وفاته الحقيقية.

الأزمة بدأت بعد وفاة اللاعب إبراهيم شيكا، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا اتهامات للثنائي هبة التركي ووفاء عامر، وكان مصراوي قد تواصل مع زوجة اللاعب لمعرفة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد هؤلاء.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، القصة كاملة وآخر مستجدات قضية الراحل إبراهيم شيكا كالتالي:

البداية كانت من خلال رواد السوشيال ميديا الذين شنوا هجومًا حادًا تجاه هبة التركة زوجة إبراهيم شيكا، والفنانة وفاء عامر بتوجيه اتهامات ضدهم بتورطهم في الاتجار بالأعضاء البشرية.

من جانبه نفت هبة التركي كل ما تردد مؤكدة عبر حسابها أن زوجها الراحل إبراهيم شيكا توفي متأثرًا بمرض السرطان الذي عانى منه منذ فترة طويلة ونفت كل ما يتردد حول بيع أعضاءه.

محامي زوجة الراحل إبراهيم شيكا أكد تصريحاتها في حواره مع "مصراوي" مشيرًا أن موكلته هبه التركي واجهت حملة اساءة وتشهير في الفترة الأخيرة من بعض الشخصيات، وتم تقديم بلاغات ضدهم لدى النائب العام.

وقال: "هناك أشخاص نشروا وقائع ملفقة ومغلوطة، بأن ابراهيم الله يرحمه لم يمت بالسرطان، وأنه كان متبرع بأعضائه، واتهمت زوجته باتهامات خطيرة زي الإتجار بالأعضاء البشرية، وده طبعًا كذب فج ومش حقيقي وقدمن بلاغات ضدهم في شهر يونيو الماضي".

تشريح جثة الراحل إبراهيم شيكا

لم تكتف الحملة الموجهة ضد زوجة إبراهيم شيكا عند تلك الإتهامات، بل تم توجيه مطالبات بتشريح جثة زوجها للكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاته.

وفي هذا الشأن رد محامي هبة التركي عبر "مصراوي" قائلًا: "لا نمانع من تشريح جثة ابراهيم شيكا، ولكن بشرط أن يكون ذلك بتعليمات من جهات أمنية، أما الأشخاص اللذين يطالبون بتشريح جثته لاتهامهم ببيع كليته، فعليهم أولًا إثبات تلك الأقاويل وحينها الجهات المختصة سوف تتخذ اللازم".

كما أكدت هبة التركي عبر حسابها على منصة "تيك توك"، أنها لا تمانع من تشريح جثة زوجها ابراهيم شيكا، مؤكدة أن وفاته كانت بسبب مرض السرطان ولا تخشي من تشريح الجثة للتأكيد على صحة قولها.

ما علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا؟

ارتبط إسم الفنانة وفاء عامر باللاعب الراحل إبراهيم شيكا، حيث طالتها اتهامات بتورطها في الإتجار بالأعضاء، وتورطها في وفاته.

من جانبه قامت وفاء عامر رفقة المحامي الخاص بها هيثم حمدا الله برفع قضايا ضد الأشخاص المتورطين في نشر تلك التهم.

وفيما يخص علاقتها بهبة التركي وإبراهيم شيكا، فقال جلال صوابي في تصريحاته لمصراوي: "الفنانة وفاء عامر كانت أبرز الداعمين التي قدمت تبرعات ودعمًا ماديًا ومبادرات لجمع التبرعات خلال فترة علاج إبراهيم شيكا".

وأكد صوابي: "وفاء عامر، لا تربطها علاقة شخصية مباشرة بالراحل، بل كانت تقدم مساعدات ودعمًا ماليًا في ظل معاناة إبراهيم مع المرض".

آخر مستجدات أزمة إبراهيم شيكا

رصد "مصراوي"، آخر كواليس ومستجدات قضية الراحل إبراهيم شيكا من خلال التواصل مع المستشار جلال صوابي محامي هبة التركي بتاريخ 14 أغسطس 2025.

وقال صوابي في تصريحات خاصة لمصراوي عن آخر مستجدات القضية: "هبة التركي لم تتلقَ أي استدعاء من جهات التحقيق حتى الآن، نافيًا ما تم تداوله بشأن خضوعها للتحقيق أو صدور قرار بمنعها من السفر.

وأوضح صوابي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن البلاغات المقدمة من جانبهم إلى النائب العام وعدد من الجهات الأمنية لا تزال قيد الفحص، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الموضوع حاليًا في طور العرض على رئيس نيابة عين شمس، ولم يتم البت فيه حتى اللحظة.

وأضاف: "كل ما يُشاع عن وجود استدعاء أو منع من السفر لموكلتي هبة التركي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حتى الآن، لم يصلنا أي إخطار رسمي، ونحن على أتم الاستعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق في أي وقت".

وتابع: "نحن في موسم قضائي، وشهر أغسطس عادةً ما يشهد بطئًا في الإجراءات نتيجة الإجازات الرسمية، وهو ما يفسر تأخر الرد على البلاغات المقدمة".