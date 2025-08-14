بالعلامة الكاملة.. المصري البورسعيدي يعبر طلائع الجيش بثلاثية

كتب- محمد عبدالهادي:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، فوزًا هامًا على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

بهذا الفوز حقق المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، فوزه الثاني على التوالي ليحصد العلامة الكاملة 6 نقاط بعد مرور جولتين من الدوري.

وفاز المصري على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

وسجل أهداف المباراة كل من صلاح محسن في الدقيقة 12، ثم منذر طمين في الدقيقة 53، وأضاف الثالث للمصري اللاعب محمد سيد مخلوف في الدقيقة 87.