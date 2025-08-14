مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

"هو في إيه؟".. شوبير يوجه رسالة نارية حول قرار ريبيرو لحارس الأهلي الأساسي

01:07 م الخميس 14 أغسطس 2025

الإعلامي أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، حول الانتقادات التي واجهها نجله مصطفى شوبير، بعد مشاركته مع الأهلي بشكل أساسي في مواجهة مودرن سبورت الماضية ببطولة الدوري المصري.

قال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامجه الإذاعي "مع شوبير": "جميل إن أنا أمسك قضية وأجيب محللين، وده كلام مهم يعني وكلام محترم نقول ونحلل الأخطاء .. بس الغريب انه يعني ممسكش موضوع مالوش لازمة أربع أيام، غريب شوية يعني بالنسبة ليا أنا مستغربه .. هو في إيه؟".

وأضاف: "يعني لاعب لعب ولاعب قاعد احتياطي وعادي يعني، ما ده حق المدرب يعني، ولا أنا مش واخد بالي ولا أنا بتكلم غلط ولا إيه يعني؟ يلعب شوبير يلعب الشناوي ده قرار المدرب".

وأكمل: "وبعدين يا جماعة أنا هتكلم كحارس مرمى هنا لأنه مهم جداً، وحارس المرمى مش روبوت، يعني مش أنت ماسك ريموت كنترول أنت حضرتك بتلاعبه بطريقتك وتقول له ارفع رجلك الشمال 20 سم وحرك رجلك اليمين مش عارف إيه وارفع صباعك اليمين وآخر رجلك الشمال".

واختتم تصريحاته: "في كتير جداً من السادة المحللين يعني والمدربين السابقين، يطلع يقول لك حاجات غريبة جداً، يقول لك أصله كان لازم يضرب باليمين عشان يدفع بالعكسية في الشمال، فلما تدفع بالعكسية فتقوم الأمامية تزق التحتانية، فالتحتانية تسند الجوانية، فالجوانية تساعد الخارجية، متفهمش منه حاجة ولا تعرف هو عايز يقول ايه".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير أحمد شوبير مصطفى شوبير محمد الشناوي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو