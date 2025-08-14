كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، حول الانتقادات التي واجهها نجله مصطفى شوبير، بعد مشاركته مع الأهلي بشكل أساسي في مواجهة مودرن سبورت الماضية ببطولة الدوري المصري.

قال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامجه الإذاعي "مع شوبير": "جميل إن أنا أمسك قضية وأجيب محللين، وده كلام مهم يعني وكلام محترم نقول ونحلل الأخطاء .. بس الغريب انه يعني ممسكش موضوع مالوش لازمة أربع أيام، غريب شوية يعني بالنسبة ليا أنا مستغربه .. هو في إيه؟".

وأضاف: "يعني لاعب لعب ولاعب قاعد احتياطي وعادي يعني، ما ده حق المدرب يعني، ولا أنا مش واخد بالي ولا أنا بتكلم غلط ولا إيه يعني؟ يلعب شوبير يلعب الشناوي ده قرار المدرب".

وأكمل: "وبعدين يا جماعة أنا هتكلم كحارس مرمى هنا لأنه مهم جداً، وحارس المرمى مش روبوت، يعني مش أنت ماسك ريموت كنترول أنت حضرتك بتلاعبه بطريقتك وتقول له ارفع رجلك الشمال 20 سم وحرك رجلك اليمين مش عارف إيه وارفع صباعك اليمين وآخر رجلك الشمال".

واختتم تصريحاته: "في كتير جداً من السادة المحللين يعني والمدربين السابقين، يطلع يقول لك حاجات غريبة جداً، يقول لك أصله كان لازم يضرب باليمين عشان يدفع بالعكسية في الشمال، فلما تدفع بالعكسية فتقوم الأمامية تزق التحتانية، فالتحتانية تسند الجوانية، فالجوانية تساعد الخارجية، متفهمش منه حاجة ولا تعرف هو عايز يقول ايه".