25 صورة لأجمل اللحظات الرومانسية بين جورجينا وكريستيانو في عام 2025

القاهرة – مصراوي

اعتاد الجمهور دائما متابعة واحد من أشهر الثنائيات في العالم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريجيز، اللذين يلفتان الأنظار بحضورهما اللافت في المهرجانات العالمية وحفلات توزيع الجوائز.

أفضل لحظات كريستيانو وجورجينا في عام 2025

ويحرص الثنائي على الظهور معا في العديد من المناسبات الخاصة، مثل أعياد الميلاد وعيد الحب، إلى جانب حفلات الجوائز التي يتسلم خلالها رونالدو، حيث تحرص جورجينا دائما على التواجد إلى جانبه لدعمه ومساندته.

وحضر كريستيانو رونالدو وجورجينا، مساء الأحد، حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" الذي أقيم في مدينة دبي، حيث توج النجم البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي.

وشهد عام 2025 العديد من المناسبات التي جمعت بين كريستيانو وجورجينا، من أبرزها إعلان رونالدو خطوبته على جورجينا رودريجيز، وظهورهما معا خلال لقاء رسمي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض، إضافة إلى تواجدها بجانبه أثناء تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وعلى الصعيد الرياضي، قدم رونالدو موسما مميزا مع فريقه، حيث شارك في 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 35 هدفا، وصنع 4 أهداف، ليواصل تألقه داخل المستطيل الأخضر مع النصر السعودي.