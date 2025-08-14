مباريات الأمس
"جوهر الساحل الشمالي".. أديداس تعلن طقم الأهلي الثالث

10:52 ص الخميس 14 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أعلنت شركة "أديداس" عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، طقم النادي الأهلي الثالث لموسم 2025-2026، بمشاركة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ولاعبة من فريق السيدات.

وعلقت الشركة على القميص الذي جاء بلون البحر والخطوط الذهبية: "جوهر الساحل الشمالي المصري، تقديم الطقم الثالث للأهلي 25/26، أجمد ڤايب للساحل في مصر".

وظهر في جلسة تصوير إعلان قميص الأهلي الثالث كل من، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، أشرف داري، ياسر إبراهيم، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إضافة إلى منة طارق لاعبة فريق السيدات لكرة القدم.

ونشر محمد هاني صورا له بقميص الأهلي الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الساحل يضرب بشكل مختلف هذا الصيف، نقدم لكم طقم الأهلي الثالث لموسم 25/26".

طقم الأهلي الثالث الأهلي قميص الأهلي الثالث قميص الأهلي
