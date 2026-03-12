كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن موقف أسعار الخضروات والفاكهة من زيادة أسعار المحروقات التي أعلنت عنها وزارة البترول مؤخرا.

وقال أبو صدام في تصريحاته لمصراوي، أن أسعار الخضروات والفاكهة المعروضة حاليا بالأسواق لم تتأثر بتحريك أسعار المحروقات نظرا لأنه تم جنيها من الأراضي قبل زيادة المحروقات التي تؤثر بشكل كبير على سعر التكلفة مشيرا إلى أن الزيادة التي طرأت على بعض الخضروات والفاكهة تأتي تحت بند العرض والطلب ولا تمت بأي صلة بزيادة المواد البترولية.

وأوضح أبو صدام أن تأثير زيادة المحروقات سيظهر على المنتجات الزراعية بداية من العروة القادمة فمن المؤكد أن تشهد ارتفاعاً في سعر التكلفة مقارنة بأسعار العروة الحالية.

ولفت عبدالرحمن إلى أن الرقعة الزراعية تنتج ما يكفي لسد الاحتياجات المحلية طوال العام مع فائض يصل لـ10 مليون طن من كافة انواع الخضروات والفواكه تصدر للخارج.

وأعلنت وزارة البترول رسميًا تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات.

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول: «تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً».

وجاءت التعديلات على النحو التالى:

- بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر



- بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر



- بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر



- سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر



- بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم

