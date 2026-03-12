إعلان

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل

كتب : مصراوي

08:18 ص 12/03/2026

الصواريخ الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق الشمال الإسرائيلي.

جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "منذ قليل، رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد".

وأشار البيان إلى أن جرى في الدقائق الماضية إرسال توجيها احترازيا مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.

وطلب من الجمهور التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات والدخول إلى مكان محمي والبقاء فيه حتى إشعار آخر.

ولا يُسمح بمغادرة المكان المحمي إلا بعد تلقي تعليمات صريحة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في منطقة مفتوحة.

جاء في بيان منفصل للجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه يُسمح الآن بمغادرة الأماكن المحمية في جميع مناطق البلاد. يُطلب من الجمهور مواصلة اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصواريخ الإيرانية إيران إسرائيل هجمات إيران على إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صحتك في رمضان | تقلص حجم العضلات عند التوقف عن التمرين.. إليك الأسباب
رمضان ستايل

صحتك في رمضان | تقلص حجم العضلات عند التوقف عن التمرين.. إليك الأسباب
"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
أخبار مصر

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
القبض على طالب تحرش بسائحة أجنبية أثناء التصوير داخل محل بالجمالية|(فيديو
حوادث وقضايا

القبض على طالب تحرش بسائحة أجنبية أثناء التصوير داخل محل بالجمالية|(فيديو
ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
شئون عربية و دولية

ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل
مصراوى TV

"ترامب عارف طبعا".. توفيق عكاشة يوضح كيف استعدت أمريكا لأزمة النفط قبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان