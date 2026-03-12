إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل



وكالات

أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق الشمال الإسرائيلي.

جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "منذ قليل، رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد".

وأشار البيان إلى أن جرى في الدقائق الماضية إرسال توجيها احترازيا مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.

وطلب من الجمهور التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات والدخول إلى مكان محمي والبقاء فيه حتى إشعار آخر.

ولا يُسمح بمغادرة المكان المحمي إلا بعد تلقي تعليمات صريحة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في منطقة مفتوحة.

جاء في بيان منفصل للجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه يُسمح الآن بمغادرة الأماكن المحمية في جميع مناطق البلاد. يُطلب من الجمهور مواصلة اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية"، وفقا لروسيا اليوم.