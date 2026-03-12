شكوك حول الثنائي.. الضربات تتوالى على الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

يواجه الترجي الرياضي التونسي أزمة على المستوى الطبي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن الجهاز الطبي للترجي يبذل جهودًا مكثفة لتجهيز الثنائي جاك ديارا ومحمد دراجر للمشاركة في المباراة، إلا أن هناك شكوك حول قدرتهما على خوض اللقاء بسبب الإصابات التي يعانيان منها.

وأوضحت التقارير أن الثنائي يواصل التدريبات بشكل منفرد في الوقت الحالي بهدف التعافي، مع وجود مؤشرات على احتمالية عودتهما قريبًا للتدريبات الجماعية للفريق التونسي، إلا أن مشاركتهما في مباراة الذهاب أمام الأهلي لم تتأكد بعد، ما يضع الجهاز الفني في موقف حساس قبل مواجهة الكلاسيكو الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الأهلي، في الحادية عشر مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس.