فوق الـ100 دولار.. أسعار النفط تعاود الارتفاع مع تصاعد التوترات



وكالات

عاودت أسعار النفط الارتفاع لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع تصاعد محاولات إيران لتعطيل إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، وتهديدات بتداعيات اقتصادية عالمية، ما طغى على إعلان وكالة الطاقة الدولية عن أكبر سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط الخام في تاريخها.

ومع اقتراب الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران من دخول أسبوعها الثالث، لم تظهر مؤشرات على انحسار حدة الصراع، في ظل استمرار طهران بالاعتداء غير الشرعي على منطقة الخليج.

كانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت، الأربعاء، أن الدول الأعضاء اتفقت على ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق، في أكبر عملية إفراج من نوعها على الإطلاق، من بينها 172 مليون برميل من الولايات المتحدة.

غير أن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة المخاوف بشأن اختناق إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط، خاصة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية.

ومع تصاعد محاولات إيران لتعطيل الإمدادات في أنحاء المنطقة، أفادت تقارير بتعرض ناقلتي نفط في المياه العراقية لهجمات، الخميس.

وكانت بغداد قد أعلنت بالفعل خفض إنتاجها النفطي بسبب الأزمة، لتلحق بها كل من الكويت والسعودية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت البحرين تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني، فيما أكدت السعودية اعتراض طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو حقل الشيبة النفطي.

وشهد خاما القياس العالميان ارتفاعا حادا، إذ قفز خام برنت بأكثر من 9% ليصل إلى 101.59 دولار للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 96 دولارا.

كان الخامان قد سجلا قفزة وصلت إلى 30% يوم الإثنين، ليبلغا مستويات قاربت 120 دولارا.

وفي ظل استمرار الأعمال العدائية دون بوادر على التهدئة، حذر محللون من أن نطاق 90 إلى 100 دولار للبرميل قد يصبح المستوى الطبيعي الجديد للأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقا لسكاي نيوز.