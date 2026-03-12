مباريات الأمس
غلق الصفحة المحلية.. الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة

كتب : محمد خيري

09:00 ص 12/03/2026

نادي الزمالك

تغادر اليوم الخميس بعثة نادي الزمالك إلى جمهورية الكونغو استعدادًا لمواجهة فريق أوتوهو، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وأوتوهو يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الفني للفريق الأبيض لكل تفاصيل التحضيرات.

واختتم الزمالك مشواره في الدور الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة نادي إنبي أمس الأربعاء، والتي حافظ خلالها على تصدره جدول الترتيب.

الزمالك يبحث التغلب على أزمة نقص الأكسجين

وأوضح مصدر مطلع داخل النادي أن الجهاز الفني قرر السفر بطائرة خاصة إلى الكونغو، اليوم الخميس بهدف تفادي أي مشكلات قد تنتج عن نقص الأكسجين في المدينة المستضيفة، وضمان وصول اللاعبين بحالة بدنية وذهنية مثالية.

وأكد المصدر أن التواجد قبل 48 ساعة من المباراة، جاء للتأقلم مع الطقس المختلف هناك، في ظل ضيق الوقت، وخوض مران وحيد فقط على الملعب الذي يستضيف المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الكونغو الكونفدرالية الدوري المصري

