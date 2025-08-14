بيراميدز يصطدم بالإسماعيلي.. 4 مباريات في الدوري المصري اليوم

كتب- محمد خيري:

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بأربع مواجهات قوية.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة العديد من المفاجآت، أبرزها تعثر فريق الأهلي، بالتعادل مع مودرن سبورت 2\2، وتعادل فريق بيراميدز مع نظيره وادي دجلة الصاعد حديثا للدوري المصري سلبيا.

4 مباريات في الدوري اليوم

وينشر موقع مصراوي، موعد وتفاصيل إقامة 4 مباريات في بطولة الدوري المصري اليوم الخميس:

الاتحاد السكندري ومودرن سبورت

ويستضيف فريق الاتحاد السكندري، نظيره مودرن سبورت، في السادسة مساء اليوم، على استاد الإسكندرية.

ويأمل فريق الاتحاد في تعويض الخسارة في الجولة الأولى، على يد المصري البورسعيدي 3\1، بينما يسعى مودرن سبورت في تحقيق نتيجة إيجابية، استغلالا لرفع المعنويات بعد التعادل مع الأهلي في أول جولة.

زد وسيراميكا كليوباترا

وفي السادسة مساء، يلتقي فريق زد أمام سيراميكا كليوباترا، على استاد القاهرة الدولي.

فريق زد يأمل في مواصلة صحوته بعد الفوز على المقاولون العرب في المباراة الماضية، بينما يسعى سيراميكا لتعويض خسارته من الزمالك في الجولة الأولى بهدفين.

طلائع الجيش والمصري

ويستضيف فريق المصري البورسعيدي، نظيره طلائع الجيش، في التاسعة مساء اليوم، على استاد السويس الجديد.

ويعمل المصري على تحقيق نتيجة إيجابية، والاستمرار في الانتصارات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، بينما يسعى طلائع الجيش لتحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الأولى مع سموحة 1\1.

بيراميدز أمام الإسماعيلي

وفي ختام مباريات اليوم، يستضيف الفريق الأول لنادي بيراميدز، نظيره الإسماعيلي، في التاسعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

ويسعى كلا الفريان لتعويض نتيجة الجولة الأولى، حيث تعادل بيراميدز مع وادي دجلة، وتعادل أيضا الإسماعيلي مع بتروجيت.