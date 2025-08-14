قبل مواجهة المقاولون.. خوان ألفينا يفاجئ فيريرا في تدريبات الزمالك

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن اللاعب البرازيلي الجديد لنادي الزمالك ألفينا، نجح في لفت الأنظار إليه في مران الفارس الأبيض استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها بعد غدا السبت في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الغندور، خلال تصريحاته ببرنامجه ستاد المحور، أن اللاعب يمتلك سرعة ولياقة بدنية عالية، ونال إعجاب وإشادة كبيرة من قبل الجهاز الفني لنادي الزمالك.

واختتم، أن يانيك فيريرا يدرس الدفع باللاعب ضمن التشكيل الأساسي أمام المقاولون العرب بدوري نايل.