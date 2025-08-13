مباريات الأمس
هل ينضم كهربا لسموحة؟.. فرج عامر يوضح التفاصيل

03:17 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

محمود عبدالمنعم كهربا

كتب- محمد خيري:

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقفه من التعاقد مع محمود كهربا، لاعب فريق الاتحاد الليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال فرج عامر، خلال تصريحات تلفزوينة عبر قناة "إم بي سي مصر": "محمود كهربا، المرتب بتاعه كبير وهيبقى صعب جدا سموحة يتحمل الأرقام دي ويتعاقد معاه في الفترة المقبلة".

وأكمل: "كهربا موهبة كبيرة بس زي ما قولت الفلوس مشكلة كبيرة، لأن الأوضاع اتغيرت دلوقتي والارقام ارتفعت جدا بالنسبة للاعبين".

وتابع: "أنت لما كنت بتيجي تاخد لاعب، كنت بتدفع أرقام صغيره حتى الإعارات كنت تاخد لاعب كبير إعارة بنص مليون".

وأضاف: "دلوقتي كل حاجة رفعت حتى سقف الرواتب كمان .. مين الأندية اللي تقدر تدفع الأرقام دي دلوقتي".

واختتم تصريحاته: "أنت علشان تعمل فرقة تخش المربع الذهبي مش اقل من 700 مليون جنيه مين يقدر يعمل كده دلوقتي".

كهربا فرج عامر نادي سموحة الدوري المصري
