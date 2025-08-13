مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

الجميع جاهز.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة فاركو

01:44 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر ياسين مرعي من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي لمواجهة فاركو_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    زيزو وديانج من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    أفشة من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
كتبت-هند عواد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فاركو، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

بدأ مران الأهلي بمجموعة من الفقرات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ثم قام الجهاز الفني بعمل تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خضع حراس المرمى لمران قوي ضمن خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره فاركو، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تعادل مع مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

الأهلي مران الأهلي تدريبات الأهلي الأهلي وفاركو
