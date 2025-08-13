كتب- محمد خيري:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها، تهديد أحمد عبدالقادر للنادي الأهلي، وقرار نادي الزمالك برحيل مهاجمه الفلسطيني عمر فرج.

"ريبيرو السبب".. شوبير يكشف غضب الأهلي من تحركات عبدالقادر للفيفا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات، موقف أحمد عبدالقادر، مع النادي الأهلي، والتهديد للجوء للفيفا، لعدم مشاركته في التدريبات (طالع المزيد)

"فيريرا مش عاوزه".. الزمالك يطيح بمهاجمه الفلسطيني

قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، عرض الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق للبيع خلال الفترة الحالية (طالع المزيد)

على طريقة زيزو.. الأهلي يخطف لاعبة يد الزمالك

أعلن الأهلي التعاقد مع سهيلة خالد لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالزمالك، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد (طالع المزيد)

والد خوان ألفينا لمصراوي: "أعجبتني مصر.. ومتحمس لرؤية جماهير الزمالك"

تحدث والد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الجديد، عن الأجواء في مصر، مشيرا إلى أنه يتطلع للقاء جماهير القلعة البيضاء (طالع المزيد)

"الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي

علق عصام الحضري، قائم المنتخب الوطني السابق، على مشاركة مصطفى شبير، بشكل أساسي، مع النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري أمام مودرن سبورت، وتواجد محمد الشناوي على دكة البدلاء (طالع التفاصيل)