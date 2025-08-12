كتب - محمد القرش:

تصوير - إسلام فاروق

حرص عدد من نجوم كرة القدم المصرية على حضور عزاء والد العامري فاروق النائب الأسبق للنادي الأهلي.

والتقطت عدسة "مصراوي" حضور مهند مجدي وخالد مرتجي ورانيا علواني أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وحضر محمد العدل الرئيس الأسبق لقناة النادي الأهلي أيضًا، بجانب طاهر أبو زيد وخالد بيبو اللاعب الأسبق للمارد الأحمر.

وكان توفى والد العمري فاروق أول أمس الأحد، حيث كتب هشام العامري عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى الرجل والأب والقدوة فاروق العامري".

يُذكر أن العامري فاروق توفى يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024 بعد صراع مع المرض.