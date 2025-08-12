كتب- محمد خيري:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2025-2026 .

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة وادي دجلة وبيراميدز :

إيقاف محمود طلعت عبدالواحد إبراهيم لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر لمحمد عبدالله وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

إيقاف وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

توجيه لفت نظر لكورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الاعتراض على قرارات الحكم وعدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

مباراة المصري والاتحاد :

إيقاف حسين فيصل حسين لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك :

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق المنافس وحكم المباراة.

مباراة الإسماعيلي وبتروجيت :

إيقاف محمد عادل فتحي عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة مودرن سبورت والأهلي :

توجيه لفت نظر لأحمد مرعي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والأعتراض على الحكم أو مراقب المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب سحب أو إخفاء الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2025-2026 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.