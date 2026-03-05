مباريات الأمس
"لإنقاذ الرخصة والصفقات".. الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد

كتب : محمد خيري

09:00 ص 05/03/2026

الزمالك

تشهد إدارة نادي الزمالك سباقًا محمومًا لإنهاء أزمة إيقاف القيد التي تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد استعدادًا للموسم الجديد.

ويعاني الزمالك من هذه الأزمة بعد تسجيل 11 قضية ضده لدى فيفا، تتعلق بالديون المستحقة للمدربين واللاعبين السابقين.

سداد المستحقات ورفع الإيقاف

ووفقًا لمصدر مطلع، تركز الإدارة على تسوية المستحقات المالية للأطراف المتضررة بشكل عاجل، وهو الشرط الأساسي لرفع الإيقاف، واستعادة قدرة النادي على إتمام الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى تأمين الرخصة الإفريقية للمشاركة في البطولات القارية دون أي عقبات.

تجهيز صفقات لدعم الفريق

في الوقت نفسه، يسعى الزمالك إلى إبرام صفقات قوية لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم، بهدف تعزيز فرص المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا، واستعادة الاستقرار الفني والإداري بعد فترة من الأزمات القانونية والمالية.

الإدارة تضغط لإنهاء الملف قبل الموسم

أكدت مصادر داخل النادي أن الإدارة تعمل على إغلاق ملف القيد بسرعة، لتجنب أي عقوبات إضافية قد تؤثر على خطط الفريق الفنية، وضمان استعداد الفريق الكامل لانطلاق الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة.

