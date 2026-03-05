نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بشكل قاطع ما تردد بشأن إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي التركية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وشددت الهيئة، في بيانها، الخميس، على أن إيران تحترم سيادة تركيا بشكل كامل، معتبرة أنها دولة صديقة وجارة تربطها علاقات تعاون واحترام متبادل.

كان أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الخميس، عن استهداف مقرات تابعة لمجموعات كردية معارضة لإيران في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ.

وأفادت وكالة فارس للأنباء أن مقرات ما وصفتها بـ"الأحزاب الانفصالية" في مدينة السليمانية تعرضت للاحتراق نتيجة القصف الصاروخي، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.