قرار من الاتحاد السكندري بخصوص جماهيره قبل مباراة الزمالك بالدوري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء، توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الفريق للقاهرة، لدعم زعيم الثغر في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري.

بيان الاتحاد السكندري بخصوص الحضور الجماهيري

وجاء نص بيان الاتحاد السكندري كالتالي: "قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة تنظيم رحلة، توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر العظيمة لدعم ومساندة فريقها ومشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري أمام الزمالك".

وأضاف: حضور المباراة سيكون لحاملي بطاقة المشجع Fan ID، وتذكرة المباراة، سوف تتواجد أتوبيسات مجانية، يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب ستاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثالثة".

ترتيب الزمالك والاتحاد بالدوري

ويدخل نادي الزمالك مباراة الاتحاد السكندري، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة جمعهم من 18 مباراة، فيما يأتي فريق الاتحاد في المركز الـ14 بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

