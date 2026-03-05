مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

قبل عودة المنافسة.. موقف الأهلي في الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

07:00 ص 05/03/2026

سيدات الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات.

استئناف الدوري المصري للسيدات


قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف مباريات الدوري المصري للسيدات، بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.
ويواجه الأهلي المصري البورسعيدي، في التاسعة والنصف مساء يوم الإثنين المقبل 9 مارس الحالي.

ماذا ينتظر الأهلي؟


يبحث الأهلي عن الفوز للوصول إلى النقطة 56 وتقليص الفارق مع المتصدر مسار (58) والوصيف وادي دجلة (54).
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بعد الفوز 17 مباراة والتعادل في مباراتين (مسار وزد) وخسارة لقاء وحيد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري للسيدات مسار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
مصراوى TV

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
دراما و تليفزيون

عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
انتهاء حالة الطوارئ.. إسرائيل تخفف القيود على الحركة وتسمح بمزاولة العمل
شئون عربية و دولية

انتهاء حالة الطوارئ.. إسرائيل تخفف القيود على الحركة وتسمح بمزاولة العمل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان