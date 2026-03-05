قبل عودة المنافسة.. موقف الأهلي في الدوري المصري للسيدات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات.

استئناف الدوري المصري للسيدات



قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف مباريات الدوري المصري للسيدات، بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.

ويواجه الأهلي المصري البورسعيدي، في التاسعة والنصف مساء يوم الإثنين المقبل 9 مارس الحالي.

ماذا ينتظر الأهلي؟



يبحث الأهلي عن الفوز للوصول إلى النقطة 56 وتقليص الفارق مع المتصدر مسار (58) والوصيف وادي دجلة (54).

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بعد الفوز 17 مباراة والتعادل في مباراتين (مسار وزد) وخسارة لقاء وحيد.