اخلوا منازلكم فورا.. الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لسكان جنوب لبنان

كتب : مصراوي

08:29 ص 05/03/2026

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيرا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، طالبهم فيه بمواصلة الانتقال فورا إلى شمال نهر الليطاني، مشددا على أن هذا الإنذار يشمل أيضا سكان صور وبنت جبيل.

وجاء في بيان صادر عن الجيش: "نجدد تأكيدنا أن أنشطة حزب الله تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة نحن لا ننوي المساس بكم، وحرصا على سلامتكم، نجدد مطالبتنا لكم بإخلاء منازلكم فوراً".

وحذر البيان سكان الجنوب قائلا: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر أي منزل يستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

واختتم الجيش الإسرائيلي تحذيره بالتأكيد: "يا سكان جنوب لبنان، لضمان سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال شمالا إلى وراء نهر الليطاني انتبهوا، إن أي تحرّك جنوباً قد يعرّض حياتكم للخطر"، وفقا لروسيا اليوم.

الجيش الإسرائيلي تحذير لسكان لبنان لبنان حزب الله

