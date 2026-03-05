أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة وسائل إلكترونية تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2026 ، وذلك في إطار التيسير على المشتركين ومعرفة قيمة الاستهلاك المستحق سداده خلال الفترة الحالية دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء.

وأكدت الشركة في بيان رسمي نُشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2026 متاح لجميع المشتركين في مختلف المحافظات باستخدام رقم عداد الكهرباء، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت أن خدمة الاستعلام الإلكتروني تتيح للمواطنين معرفة تفاصيل فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2026 بدقة، بما يشمل قيمة الاستهلاك والبيانات الأساسية الخاصة بالعداد، في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2026 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الضغط على هذا الرابط.. اضغط هنا

الضغط على قسم «الخدمات».

اختيار خدمة «الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، وتشمل العنوان بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

إدخال رقم عداد الكهرباء المكون من 10 أرقام.

الضغط على زر «استعلام» لعرض قيمة الفاتورة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة الكهرباء والشركة القابضة على تسهيل إجراءات الاستعلام، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.