جميع المباريات

"غياب هاني وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

كتب : يوسف محمد

11:30 م 04/03/2026
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة المقاولون العرب غدا في الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي المارد الأحمر غدا الخميس نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري "دوري نايل"، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد "المقاولون العرب".

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا ومصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ومروان عثمان.

وشهدت قائمة النادي الأهلي غياب الظهير الأيمن للفريق محمد هاني، بالإضافة إلى استمرار غياب المهاجم الأنجولي يلسين كامويش.

