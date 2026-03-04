فاركو يعين رسمياً طارق العشري مديراً فنياً للفريق الأول

"لا يعرف الهزيمة".. ماذا قدم سامي قمصان مدرب المقاولون العرب أمام الأهلي؟

أعلن نادي فاركو تعاقده رسمياً مع المدرب طارق العشري لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لـ أحمد خطاب الذي تمت إقالته مؤخراً بسبب تراجع النتائج في الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للمدير الفني الجديد، مع تعليق :"عاد إليكم من جديد.. رحبوا معنا بالكابتن طارق العشري المدير الفني الجديد لنادي فاركو".

وكان العشري تقدم قبل أيام باعتذاره عن استكمال مهمته مع نادي الإسماعيلي إذ تم الاتفاق بالتراضي على إنهاء التعاقد، وبعد رحيله عن القيادة الفنية للدراويش تحركت الإدارة سريعاً لتعيين خالد جلال.

في المقابل، جاء قرار فاركو بإقالة أحمد خطاب عقب الخسارة الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وحرصت إدارة النادي على توجيه رسالة شكر لخطاب عبر حسابها الرسمي:"شكراً كابتن أحمد خطاب على كل المجهود والإخلاص اللي قدمته مع الفريق ستظل دائماً من أبناء النادي وأحد أفراد عائلته، نتمنى لك كل النجاح في مشوارك القادم".

أرقام مدرب فاركو السابق

ووفقاً لإحصائيات ترانسفير ماركت، خاض أحمد خطاب 81 مباراة مع فاركو في مختلف المسابقات، حقق خلالها 22 فوزاً مقابل 30 هزيمة و29 تعادلاً.

ويحتل فاركو المركز العشرين وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما حقق انتصارين فقط، مقابل 9 هزائم و8 تعادلات.