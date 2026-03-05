أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية بشكل تدريجي، وذلك بهدف مساعدة المسافرين العالقين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال رحلاتهم إلى وجهاتهم المختلفة.

يذكر أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت، الانتهاء من حالة الطوارئ في منطقة الجليل الغربي بعد اعتراض مسيرة تسللت من لبنان صباح اليوم.

وأوضحت أنه تم فتح مطار بن غوريون أمام رحلات عودة الإسرائيليين العالقين في الخارج، بمعدل رحلة كل ساعة، كما أنه تم بدء تخفيف القيود على الحركة والسماح بمزاولة العمل في الأماكن التي تتوفر فيها غرف محصنة وملاجئ آمنة.