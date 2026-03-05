إعلان

قطر تبدأ تشغيل عدد محدود من الرحلات لدعم المسافرين العالقين

كتب : محمد أبو بكر

08:22 ص 05/03/2026

الطيران القطري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية بشكل تدريجي، وذلك بهدف مساعدة المسافرين العالقين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال رحلاتهم إلى وجهاتهم المختلفة.

يذكر أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت، الانتهاء من حالة الطوارئ في منطقة الجليل الغربي بعد اعتراض مسيرة تسللت من لبنان صباح اليوم.

وأوضحت أنه تم فتح مطار بن غوريون أمام رحلات عودة الإسرائيليين العالقين في الخارج، بمعدل رحلة كل ساعة، كما أنه تم بدء تخفيف القيود على الحركة والسماح بمزاولة العمل في الأماكن التي تتوفر فيها غرف محصنة وملاجئ آمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطيران القطري لخطوط الجوية القطرية لرحلات الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على متنها 130 بحارًا.. أمريكا تستهدف الفرقاطة دينا الإيرانية في المياه
شئون عربية و دولية

على متنها 130 بحارًا.. أمريكا تستهدف الفرقاطة دينا الإيرانية في المياه
طائرات إسرائيلية تستهدف طريقًا سريعًا في خرم آباد غرب إيران
شئون عربية و دولية

طائرات إسرائيلية تستهدف طريقًا سريعًا في خرم آباد غرب إيران
وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
سفرة رمضان

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
صحتك في رمضان| كيف يؤثر الخمول على صحة القولون؟
رمضان ستايل

صحتك في رمضان| كيف يؤثر الخمول على صحة القولون؟
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان