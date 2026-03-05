مباريات الأمس
محافظ الإسماعيلية يساند الإسماعيلي قبل مواجهة المصري في الدوري

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 05/03/2026

حرص اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء، على زيارة النادي الإسماعيلي لتقديم الدعم والمساندة لفريق الكرة الأول، قبل سفره إلى الإسكندرية لمواجهة النادي المصري ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وكان في استقبال المحافظ لجنة إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد رائف، إذ التقى المحافظ بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن خالد جلال، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرتهم على تجاوز المرحلة الحالية والمضي قدماً نحو نتائج أفضل.

وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلي ليس مجرد فريق كرة قدم بل يمثل أيقونة للكرة الجميلة ورمزاً لمحافظة الإسماعيلية، موضحاً أن الأجيال المتعاقبة ظلت تعشق النادي وتتابع مبارياته.

وشدد المحافظ على أن الفريق قادر على تجاوز الصعوبات الحالية بدعم جماهيره الوفية.

كما أكد على دعم المحافظة بكافة أجهزتها للنادي وضرورة مساندة الفريق للاستمرار في الدوري الممتاز، مطالباً اللاعبين ببذل المزيد من الجهد والعطاء خلال المباريات المقبلة.

محافظ الإسماعيلية يساند الإسماعيلي قبل مواجهة المصري في الدوري (1)

