قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

01:44 ص 05/03/2026

كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفاً على حرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس على استاد المكس بالإسكندرية.

قائمة بيراميدز

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

في خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي إبراهيم

في خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – حامد حمدان – باسكال فيري – أحمد توفيق

في خط الهجوم: فيستون ماييلي – يوسف أوباما – مروان حمدي – دودو الجباس

بيراميدز حرس الحدود الدوري المصري

