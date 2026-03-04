مباريات الأمس
"إيقاف لاعب الزمالك".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ20 بالدوري

كتب : يوسف محمد

08:24 م 04/03/2026
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، طبقًا للائحة العقوبات الخاصة بالدوري المصري موسم 2025-2026.

وشهدت قائمة عقوبات الجولة الـ20 بالدوري المصري، العديد من العقوبات ومنها عقوبات خاصة بمباراتي الأهلي وزد والزمالك وبيراميدز أيضًا.

وجاءت عقوبات الجولة الـ20 بالدوري كالتالي:

مباراة الأهلي وزد أف سي:

إيقاف ماتا ماجاسا لاعب فريق زد إف سي ، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، إيقاف محمد أحمد عبد العزيز، لاعب زد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

كما قررت رابطة الأندية، إيقاف علي لطفي لاعب فريق زد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، إيقاف أحمد فتحي لاعب فريق زد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على فريق زد قيمتها 50 ألف جنيه، بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز والزمالك:

وفي المقابل قررت رابطة الأندية، إيقاف أحمد عاطف لاعب بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، بجانب إيقاف محمد طاهر، إداري فريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

ووجهت رابطة الأندية، إنذار إلى المدير الفني لفريق بيراميدز يوريسيتش، وتغريمه ماديا 20 ألف جنيه، بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وعلى الجانب الآخر، تم إيقاف محمد صبحي لاعب الزمالك مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على فريق الزمالك قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدء المباراة.

مباراة الإسماعيلي والجونة:

إيقاف أحمد محمد سيد عباس، مدرب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

وقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة أيضًا، إيقاف محمد فتح الله جمعة، لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ومن ناحية آخرى، تم إيقاف فوزي محمد أحمد السيد، لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف محمد عبد الكريم إسماعيل، مدرب عام فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والمصري:

إيقاف علي محمود علي لاعب فريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، بجانب إيقاف أحمد فتحي مدرب فريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد للاعتراض.

إيقاف محمد سيد محمد لاعب فريق المصري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وعلى الجانب الآخر، تم إيقاف كريم هشام لاعب فريق المصري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة، بالإضافة إلى إيقاف قيس بن عمار مدرب المصري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة مودرن سبورت وبتروجيت:

إيقاف مصطفى محمد لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي وسموحة:

وإيقاف أحمد مدبولي علي لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سمير فكري محمد لاعب فريق سموحة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، بجانب إيقاف هشام محمد شعبان حافظ لاعب فريق سموحة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وغزل المحلة:

توجيه لفت نظر لفريق الاتحاد وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب رمي أشياء صلبة داخل الملعب على حكم الراية أو أي من مسؤولي المباراة.

إيقاف محمود مجدي عبد الحميد المغازي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وقررت رابطة الأندية منع علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو القيام بحركات غير مهذبة.

ومنع محمود صبحي محمود سالم مدرب فريق غزل المحلة، من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم.

كما تم منع جماهير نادي غزل المحلة الحاضرون في المباراة من حضور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 150 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

