32 جنسية ونيجيريا تتصدر.. أكثر الدول تمثيلا للاعبين في الدوري المصري

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد انتهاء الميركاتو الصيفي وانطلاق منافسات الدوري المصري، ظهرت الخريطة النهائية للاعبين المحترفين الأجانب في المسابقة للموسم الجديد، والتي توزعت بين 4 قارات مختلفة، وسط حضور إفريقي بارز وهيمنة نيجيرية واضحة.

ما هي أكثر الدول تمثيلا للاعبين في الدوري المصري؟

تصدرت نيجيريا قائمة أكثر الجنسيات تمثيلًا في الدوري المصري بوجود 21 لاعبًا، تليها المغرب في المركز الثاني بـ13 لاعبًا، ثم تونس بـ9 لاعبين، بينما جاءت غانا في المرتبة الرابعة بـ7 لاعبين، وفلسطين خامسًا بـ6 لاعبين.

كما شهدت القائمة وجود 4 لاعبين من كوت ديفوار وبوركينا فاسو، و3 لاعبين من السنغال وسيراليون والكونغو الديمقراطية وغينيا، إلى جانب تواجد لاعبين من الجزائر والبرازيل والكاميرون وموريتانيا وصربيا وليبيا وتوجو وبنين والأردن وأوغندا وهولندا والكونغو.

أما الجنسيات الأقل تمثيلًا فشملت لاعبين فقط من كل من مالي وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإنجلترا ومدغشقر وتنزانيا وإريتريا وفرنسا ورواندا، حيث يمتلك كل منتخب منهم لاعبًا واحدًا فقط في مسابقة الدوري المصري.