"طبقناها على الزمالك".. رابطة الأندية تكشف شرط وحيد لمعاقبة جماهير الأهلي

10:24 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

جماهير الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، توقيع عقوبات على جماهير نادي الزمالك، عقب الهتافات المسيئة في مواجهة سيراميكا كليوباترا الماضية، وشرط توقيع العقوبات على جماهير الأهلي بعد مباراة مودرن سبورت.

قال ثروت سويلم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "سيتم توقيع عقوبة على نادي الزمالك كما نص عليها اللائحة بتغريمه ماليا 100 ألف جنيه أول مرة".

وأضاف: "العقوبات تتضاعف في حالة التكرار في المباريات القادمة إلى أن تصل إلى إيقاف الجماهير من الحضور ومن ثم اللعب بدون جماهير".

وعن إساءة جماهير الأهلي ضد حسام حسن قال "سويلم": "لا أصنّف الجماهير حسب الأندية، هناك لائحة واحدة تطبق على الجميع".

وأكمل: "إذا كتب حكم مباراة الأهلي ومودرن، أو المراقب الواقعة في تقريره، تُطبق العقوبة فورًا، على الجماهير، ولو لم تُذكر، فمن صلاحيات مجلس إدارة الرابطة اتخاذ قرار بناءً على الوقائع المصورة".

الأهلي الزمالك جماهير الأهلي النادي الأهلي ثروت سويلم رابطة الأندية جماهير الزمالك
