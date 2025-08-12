قصص متفوتكش.. صورة رومانسية لزيزو.. وحقيقة رحيل الشناوي لبيراميدز

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل مكالمته مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حول ما يتردد عن اقترابه من الانضمام لصفوف بيراميدز بجانب افتتاح لاعب الأهلي مروان عطية مشروعه الجديد.

بالتاتو.. زيدان ينشر 3 صورة جديدة والجمهور يعلق



نشر محمد زيدان، لاعب بوروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للاطلاع عليها.. اضغط هنا





2 بيولوجيين وتوفى آخر.. أبرز المعلومات عن أبناء كريستيانو رونالدو وجورجينا



في 11 أغسطس 2025، تقدّم كريستيانو رونالدو لخطبة شريكته منذ فترة طويلة، جورجينا رودريغيز، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا من علاقتهما التي استمرت قرابة تسع سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





أحمد زيزو يشارك متابعيه صورة رومانسية رفقة زوجته



شارك أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة زوجته، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





خماسي يتقاسم صدارة الهدافين.. تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب قبل مباراة الدوري



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة المقاولون العرب، يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





5 صور لزوجة مروان عطية أثناء افتتاح مشروعه الخاص



نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال حضورها افتتاح معرض السيارات الجديد الذي يملكه زوجها كمشروع خاص به، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





"كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز



كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بشأن الأنباء المتداولة حول رحيله عن الفريق، وذلك خلال برنامجه "ملعب أون" على قناة أون سبورت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





"عليه العوض".. أول رد من أحمد شوبير على شكوى نادي الزمالك ضده



رد أحمد شوبير حارس مرمى النادي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضده أمام المجلس الأعلى للإعلام، للاطلاع على الرد.. اضغط هنا





محلل أداء الأهلي يخطف الأنظار في مباراة مودرن سبورت بهذا التصرف (فيديو)



سيطرة موجة من الغضب على كل جماهير النادي الأهلي، كل المسؤولين عن فريق الأول

لكرة القدم بالنادي خلال اليومين الماضيين، بعد التعادل مع مودرن سبورت في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري "دوري نايل"، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا





"بحضور نجوم الأهلي".. مروان عطية يحتفل بافتتاح مشروعه الخاص



احتفل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري، بافتتاح مشروعه الخاص المتعلق بحماية السيارات، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا





"بخصوص المخدرات".. قرار من وزارة الرياضة تجاه اللاعبين والمسؤولين بالاتحادات المختلفة

قررت وزارة الشباب والرياضة، خضوع جميع اللاعبين والمسؤولين داخل كافة المؤسسات والاتحادات الرياضية المختلفة في مصر، إلى تحليل كشف المنشطات خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا