أزمة كبيرة تواجه محمد صلاح مع ليفربول.. ما علاقة سلوت ورجاله؟

05:00 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كشف تقرير عن أزمة كبيرة سيواجهها النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح تحت قيادة المدير الفني الهولندي أرني سلوت خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2025/26.

مجلة "442" أوضحت عبر تقرير لها الإثنين أن طريقة اللعب التي يعتمدها سلوت 4-2-3-1، مع فيرتز كلاعب خط وسط متقدم بدلاً من دومينيك سوبوسلاي هي على الأرجح مركز محمد صلاح.

اللاعب المصري صاحب الـ 33 عامًا قد أوضح في وقت سابق محادثاته مع سلوت عند قدومه بداية الموسم الماضي لقيادة الفريق خلفًا ليورجت كلوب إذ أشار إلى أنه أخبر المدرب الهولندي:"طالما أنك تمنحني راحة دفاعية، فسأقدم أداءً هجوميًا".

صلاح أنهى الموسم الماضي 2024/25 هدافًا للدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا فيما سجل طيلة الموسم 34 هدفًا بمختلف المسابقات خلال 52 مباراة بمعدل 4501 دقيقة لعب.

ونوهت المجلة ذاتها عبر التقرير إلى أن الأمر ظهر خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية.

وأوضح التقرير أن سلوت عليه إيجاد حلال خاصة بعد الصفقات التي طلب من إدارة ليفربول برمها خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه بالموسم الجديد.

ليفربول تعاقد مع لاعب الوسط الهجومي فلوريان فيرتز قادمًا من باير ليفركوزن، بجانب المهاجم هوجو إيكتيكي قادمًا من صفوف بايرن ميونخ ولطبيعة الصفقتين وطلب سلوت لهما سيشاركان بصورة أساسية.

ولفت التقرير الانتباه إلى وجود خلل في التوازن التكتيكي لفريق ليفربول وهو ما قد يؤثر على أداء صلاح خلال الموسم الجديد.

ليفربول محمد صلاح أرني سلوت هوجو إيكتيكي فلوريان فيرتز
