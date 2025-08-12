من هو الفرنسي كيليان كارسنتي صفقة المصري الجديدة؟ (فيديو صور)

"من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. بهذه الكلمات رفقة مقطع فيديو مدته 73 ثانية أعلن النادي المصري إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان كارسنتي الذي ظهر وهو يتجول بشوارع المدينة ثم يستعرض مهاراته بالكرة.

كيليان كارسنتي يبلغ 19 عاماً لذلك سيتم قيده كلاعب تحت السن بصفوف الفريق البورسعيدي وليس ضمن أجانب الفريق الأول وهي القائمة التي تضم الرواندي بونور موغيشا، الجزائريين عبدالرحيم دغموم ومنذ طمين.

اللاعب الفرنسي ينشط في مركز الظهير الأيسر تدرج بصفوف قطاع الناشئين بنادي موناكو في بلاده حتى تم تصعيده لفريق تحت 19 عاماً في موسم 23/24 إذ شارك بقميص الفريق بـ 7 مباريات قبل أن يرحل في موسم 2024/25 لصفوف الفريق الأول بنادي Gelbison الإيطالي .

وشارك الظهير ـ الذي حدد له موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات اللاعبين مبلغ 50 ألف يورو كقيمة سوقية ـ بقميص فريق Gelbison بـ 10 مباريات إذ لم يستمر مع النادي سوى 3 أشهر ليظل قرابة 3 أسابيع بلا نادِ بعد ذلك قبل أن ينضم لصفوف فريق الشباب بنادي لاتسيو الإيطالي.

وشارك اللاعب بقميص فريق لاتسيو تحت 20 عامًا بـ 12 مباراة كما شارك في مباراة بقميص فريق لاتسيو تحت 18 عامًا ولكن لم يسجل أو يصنع الظهير الأيسر أي هدف خلالها ليضمه النادي المصري البورسعيدي لتدعيم صفوف الفريق الأول بالموسم الجاري 2025/26.

