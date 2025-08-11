هل خاطبت وزارة الرياضة النادي الأهلي بشأن عقد كولر؟.. رد رسمي



كتب ـ محمد جلال

كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، حقيقة ما تردد عن مخاطبتهم النادي الأهلي بشأن عقد المدير الفني السويسري السابق لفريقه مارسيل كولر.

وقال الشاذلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"لم نرسل أي لجنة من الوزارة للتفتيش على عقد السويسري مارسيل كولر مع الأهلي".

وأتم المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة تصريحاته بقوله:"الوزارة تنظر فقط إلى صحة العقد بين الطرفين، وبعدها يتم اتخاذ اللازم، وبالتالي فصحة العقد هي الأمر الفاصل بالنسبة لنا".

النادي الأهلي قد أنهى ارتباطه بالمدرب السويسري كولر عقب وداع النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

الأهلي أعلن مؤخرًا تصوله لاتفاق مع كولر على حل أزمة إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي بين الطرفين، وخلال هذه المدة كان الأهلي يدفع راتب كولر والمدرب الجديد للفريق ريبيرو في نفس الوقت.

