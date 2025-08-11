رد حاسم من كهرباء الإسماعيلية على مفاوضاتهم مع محمود كهربا (خاص)

كتب ـ محمد الميموني:

كشف شريف عابدين عضو مجلس إدارة و المشرف العام على الأنشطة ورئيس لجنة التعاقدات بنادي كهرباء الإسماعيلية، حقيقة ما تردد عن ربط اسمهم بالتعاقد مع المحترف المصري بصفوف نادي الاتحاد الليبي محمود عبدالمنعم "كهربا" في ظل انباء عن رحيله عن ناديه.

وقال عابدين، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"ما يثار من حديث غير صحيح، ولم ندخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب مجرد كلام على السوشيال ميديا وليس صحيحًا".

وأتم رئيس لجنة التعاقدات بنادي كهرباء الإسماعيلية تصريحاته بقوله:"القيد انتهى منذ 5 أيام وإذا كان لدينا رغبة في ضم لاعبًا سيكون خلال انتقالات يناير المقبلة".

يذكر أن كهربا قد شارك مع الاتحاد الليبي منذ انضمامه مع الفريق في 17 مباراة بكل البطولات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.