مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

جميع المباريات

إعلان

رد حاسم من كهرباء الإسماعيلية على مفاوضاتهم مع محمود كهربا (خاص)

07:25 م الإثنين 11 أغسطس 2025

شريف عابدين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

كشف شريف عابدين عضو مجلس إدارة و المشرف العام على الأنشطة ورئيس لجنة التعاقدات بنادي كهرباء الإسماعيلية، حقيقة ما تردد عن ربط اسمهم بالتعاقد مع المحترف المصري بصفوف نادي الاتحاد الليبي محمود عبدالمنعم "كهربا" في ظل انباء عن رحيله عن ناديه.

وقال عابدين، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"ما يثار من حديث غير صحيح، ولم ندخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب مجرد كلام على السوشيال ميديا وليس صحيحًا".

وأتم رئيس لجنة التعاقدات بنادي كهرباء الإسماعيلية تصريحاته بقوله:"القيد انتهى منذ 5 أيام وإذا كان لدينا رغبة في ضم لاعبًا سيكون خلال انتقالات يناير المقبلة".

يذكر أن كهربا قد شارك مع الاتحاد الليبي منذ انضمامه مع الفريق في 17 مباراة بكل البطولات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شريف عابدين نادي كهرباء الإسماعيلية مفاوضات كهرباء الإسماعيلية مع محمود كهربا نادي الاتحاد الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها