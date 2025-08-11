موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال للأندية

عُقد اليوم الإثنين الاجتماع الفني لأولى مباريات كأس إنتر كونتيننتال للأندية 2025 التي ستجمع فريقي بيراميدز ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي إذ حضر ممثلوا الناديين مع ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للاتفاق على تحضيرات اللقاء.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد المباراة عند التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر المقبل على أن تُقام بملعب استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وذكر نادي بيراميدز عبر بيان رسمي صادر عقب الاجتماع:"تم التنسيق على وصول بعثة أوكلاند إلى القاهرة يوم الجمعة 12 سبتمبر، على أن يخوض الفريق النيوزيلندي حصة تدريبية وحيدة على ملعب الدفاع الجوي يوم السبت 13 سبتمبر، قبل إقامة المباراة في اليوم التالي".

يذكر أن فريق بيراميدز سيشارك في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 بعد تتويجه بلقب بالنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند يتأهل بنظيره أهلي جدة السعودي يوم 23 سبتمبر بمدينة جدة في مباراة يحصد البطل خلالها على كأس القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا.

