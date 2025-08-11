متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

أُقيمت مساء اليوم الإثنين فعاليات قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) باستاد القاهرة.

وأسفرت القرعة عن مجموعة متوازنة للأهلي رفقة ناديي فيزبريم المجري وسيدني الأسترالي فيما يصطدم الزمالك بنظيره برشلونة الإسباني وتوباتي البرازيلي.

نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد (سوبر جلوب)

المجموعة الأولى: الشارقة (الإمارات) - ماجديبورج (ألمانيا) - كاليفورنيا إيجلز (الولايات المتحدة الأمريكية).

المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - فيزبريم (المجر) - سيدني (أستراليا).

المجموعة الثالثة: الزمالك (مصر) - برشلونة (إسبانيا) - توباتي (البرازيل).

المشاركون في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025

ويشارك في البطولة 9 أندية على رأسها ناديي الأهلي والزمالك ـ ممثل الدولة المستضيفة ـ، فيما يضم فريق فيبزبريم المجري 4 لاعبين مصريين بصفوفهم: يحيى الدرع، أحمد هشام "دودو"، علي زين وأحمد عادل "دولا"، بينما يضم فريق برشلونة المحترف المصري بصفوفه سيف الدرع.

يتم تقسيم الفرق على 3 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 3 فرق ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى نصف النهائي وينضم لهم الفريق صاحب أفضل مركز ثانِ.

مستويات الأندية المشاركة بالبطولة قبل القرعة:

المستوى الأول: الأهلي - الزمالك - الشارقة الإماراتي.

المستوى الثاني: فيزبريم المجري - ماجديبورج الألماني - برشلونة الإسباني.

المستوى الثالث: سيدني الأسترالي - تاوباتي البرازيلي - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

ملخص بأبرز نتائج قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد:

