"هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي

12:28 م الإثنين 11 أغسطس 2025

وسام أبو علي

كتب= محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر تطورات موقف الفلسطيني وسام أبو علي، من السفر إلى أمريكا والانتظام في تدريبات فريق كولومبوس، وحقيقة عرضه الاستمرار في النادي الأهلي.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "تاني وتالت ورابع، لا يوجد جديد بشأن مصير وسام أبو علي، واللاعب على حد قوله سوف يتمم انتقاله إلى الدوري الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "القيد في الدوري الامريكي، سينتهي يوم 21 أغسطس المقبل، وحال عدم إتمام انتقال وسام ابو علي إلى الدوري الأمريكي، سيبقى في صفوف النادي الأهلي، خاصة أن الدولي الفلسطيني عقده سينتهي في 2029".

وأكمل: "وسام أبو علي لن ينتقل إلى الدوري المصري عبر نظام الكوبري، وسوف يتمم انتقاله للدوري الأمريكي بشكل طبيعي، حسب مكالمة هاتفية معه، وحال عكس ذلك هو مقيد في قائمة الأهلي والنادي الأهلي يعلم جيدا اللوائح".

واختتم شوبير: "حد قالي ده وسام عرض على النادي الأهلي أنه يستمر الـ6 أشهر دي مع الأهلي وبعدها يرحل لأمريكا.. وأنا بقولك محصلش ولا الكابتن الخطيب رفض وسام قال أنه ماشي ماشي".

الأهلي الخطيب وسام أبو علي أحمد شوبير أخبار الأهلي محمود الخطيب
