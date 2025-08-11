مباريات الأمس
15 صورة وأبرز المعلومات عن مشروع مروان عطية الجديد

11:49 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

افتتح مروان عطية، نجم خط وسط النادي الأهلي، أمس الأحد الموافق مشروعه الجديد المتمثل في معرض ومركز "چونسون" لحماية السيارات.

وجاء مشروع مروان عطية الجديد بالشراكة مع شقيقه الأكبر المهندس شريف عطية، ورجل الأعمال مصطفى سلطان، ابن محافظة الغربية.

وشهد حفل الافتتاح أجواء احتفالية مميزة، حيث حضر عدد من نجوم القلعة الحمراء لمشاركة مروان عطية فرحته بمشروعه الجديد، كان في مقدمتهم النجم إمام عاشور، والمغربي أشرف بن شرقي، إلى جانب المدرب العام للفريق عماد النحاس، الذين حرصوا على تهنئته ودعمه في هذه الخطوة المهمة.

كما حضر عدد من أصدقاء وأسرة اللاعب، بالإضافة إلى شخصيات عامة في الوسط الفني مثل الفنان بيومي فؤاد.

ويأتي افتتاح هذا المشروع في وقت يغيب فيه مروان عطية عن المشاركة في المباريات مع النادي الأهلي، نظرًا لقيامه مؤخرًا بإجراء عملية جراحية لعلاج "الفتاق" عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية النادي الأهلي شريف عطية مصطفى سلطان محافظة الغربية
