بعد قرار فيريرا.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون بالدوري

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويعود الزمالك لتدريباته مساء اليوم الإثنين بصورة طبيعية، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني البلجيكي، نقل المران من الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، إلى ملعب الكلية الحربية بداية من اليوم الإثنين.

وكان الفريق خاض مرانه مساء أول أمس السبت، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.