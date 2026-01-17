حفل Joy Awards يحيى ذكرى محمد صبري نجم الزمالك السابق
كتب : نهي خورشيد
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
شهد حفل Joy Awards إحياء ذكرى الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، وذلك ضمن فقرة تكريم الراحلين خلال عام 2025.
وظهرت صورة نجم الأبيض الراحل في فيديو تذكاري ضم نخبة من النجوم والرياضيين والمؤثرين الذين غيبهم الموت، على أنغام غناء عبير نعمة.
وكان محمد صبري توفي في الساعات الأولى من صباح الجمعة 14 نوفمبر 2025، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس.
والجدير بالذكر أن حفل Joy Awards السنوي يقام في مطلع كل عام، للاحتفاء بالأعمال والشخصيات التي تركت أثر واضح خلال العام.