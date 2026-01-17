مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

حفل Joy Awards يحيى ذكرى محمد صبري نجم الزمالك السابق

كتب : نهي خورشيد

11:31 م 17/01/2026
    جماهير الزمالك ترفع تصريحات الراحل محمد صبري (1)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (3)
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (1)

شهد حفل Joy Awards إحياء ذكرى الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، وذلك ضمن فقرة تكريم الراحلين خلال عام 2025.

وظهرت صورة نجم الأبيض الراحل في فيديو تذكاري ضم نخبة من النجوم والرياضيين والمؤثرين الذين غيبهم الموت، على أنغام غناء عبير نعمة.

وكان محمد صبري توفي في الساعات الأولى من صباح الجمعة 14 نوفمبر 2025، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس.

والجدير بالذكر أن حفل Joy Awards السنوي يقام في مطلع كل عام، للاحتفاء بالأعمال والشخصيات التي تركت أثر واضح خلال العام.

ذكرى محمد صبرى

محمد صبرى حفل Joy Awards الزمالك محمد صبرى نجم الزمالك

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
السنغال

- -
21:00

المغرب

