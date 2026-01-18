أعلن نادي الجونة، يوم الجمعة الماضي تعاقده مع اللاعب مصطفى مطاوع، قادما من فريق مودرن سبورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولفت مطاوع الأنظار بشكل كبير، منذ إعلان الجونة التعاقد معه، ليس بسبب طريقة تقديمه ولكن بسبب التشابه الكبير، بينه وبين نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيلي رودريجو.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع صور مطاوع والتشابه الكبير الذي يظهر بينه وبين رودريجو.

وكان مصطفى مطاوع انضم إلى فريق مودرن سبورت، في يوليو من العام الماضي 2025 قادما من فريق الانتاج الحربي، لكنه لم يظهر بشكل كبير مع الفريق في الفترة الماضية.

وظهر صاحب الـ22 عاما مع فريق مودرن سبورت، في مباراة وحيدة فقط خلال الموسم الحالي، قبل أن يرحل في يناير الجاري إلى الجونة.

