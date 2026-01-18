مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

"لاعب الجونة".. 9 صور لمصطفى مطاوع شبيه رودريجو نجم ريال مدريد

كتب - يوسف محمد:

04:19 ص 18/01/2026
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مطاوع (3)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مطاوع (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مطاوع (2)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مطاوع (1)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مطاوع (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مطاوع (4)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مطاوع (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مطاوع (6)
  • عرض 15 صورة
    رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني
  • عرض 15 صورة
    رودريجو (2)
  • عرض 15 صورة
    رودريجو (1)
  • عرض 15 صورة
    رودريجو (4)
  • عرض 15 صورة
    رودريجو (3)
  • عرض 15 صورة
    رودريجو

أعلن نادي الجونة، يوم الجمعة الماضي تعاقده مع اللاعب مصطفى مطاوع، قادما من فريق مودرن سبورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولفت مطاوع الأنظار بشكل كبير، منذ إعلان الجونة التعاقد معه، ليس بسبب طريقة تقديمه ولكن بسبب التشابه الكبير، بينه وبين نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيلي رودريجو.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع صور مطاوع والتشابه الكبير الذي يظهر بينه وبين رودريجو.

وكان مصطفى مطاوع انضم إلى فريق مودرن سبورت، في يوليو من العام الماضي 2025 قادما من فريق الانتاج الحربي، لكنه لم يظهر بشكل كبير مع الفريق في الفترة الماضية.

وظهر صاحب الـ22 عاما مع فريق مودرن سبورت، في مباراة وحيدة فقط خلال الموسم الحالي، قبل أن يرحل في يناير الجاري إلى الجونة.

أقرأ أيضًا:

ضاحكًا.. المدير الفني لمنتخب السنغال يعلق على تصريحات حسام حسن

فيديو تصدي مصطفى شوبير الأسطوري أمام منتخب نيجيريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رودريجو ريال مدريد مصطفى مطاوع نادي الجونة شبيه رودريجو

فيديو قد يعجبك



أخبار كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

